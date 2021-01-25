Освещавшего протесты хабаровского журналиста, арестованного 23 января, оштрафовали на 10 тысяч и повторно задержали на выходе из спецприемника

Хабаровского журналиста «RusNews» Сергея Плотникова, которого 23 января арестовали за «участие» в акции в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, прошедшей 24 октября, снова задержали на выходе из спецприемника. Об этом «Новой газете» рассказал журналист «RusNews» Даниил Куликов, которого также задержали 23 января.

«Сергей Плотников был на площади Ленина 23 января, затем его отвезли в отдел полиции №4, потом — в спецприемник. В спецприемнике он пробыл до суда, суд состоялся сегодня — его оштрафовали на 10 тысяч — и снова задержали», — рассказал Куликов.

Он уточнил, что второй раз Плотникова задержали за «участие» в митинге в поддержку Фургала, которая состоялась 19 сентября, и подчеркнул, что корреспондент «RusNews» освещал протесты, а не участвовал в них. Журналистов «RusNews» Плотникова и Куликова задержали 23 января в день митинга в поддержку Алексея Навального.

Плотников освещает протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала. Он также ведет YouTube-канал SergeyNews, где публикует видео акций в Хабаровске.

Накануне также стало известно, что суд в Хабаровске в четвертый раз оштрафовал журналиста издания «Арсентьевские вести» Дмитрия Тимошенко, освещавшего протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края. Общая сумма всех взысканий для Тимошенко составила 395,5 тысячи рублей.