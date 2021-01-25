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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Что произошло за ночь 25 января. Коротко
Общество196
«Новая газета»редакция
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- До сих пор нет связи с юристом ФБК* Владленом Лосем, которого с утра 24 января повторно задержали на выходе из ОВД Бирюлево-Западное и увезли в неизвестном направлении. Юрист фонда Вячеслав Гимади заявил, что подал заявление о похищении человека. Лось — гражданин Беларуси, силовики задержали его 21 января, вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и арестовали на трое суток.
- Во Владивостоке возбудили дело о «перекрытии дорог» после акции протеста 23 января. По версии регионального МВД, протестующие в какой-то момент перекрыли дороги, в связи с чем скорая помощь не могла приехать на вызовы вовремя и ждала более трех часов. Как посчитал глава «Агоры» Павел Чиков, силовики возбудили уже 19 уголовных дел из-за акций протеста в поддержку Навального.
- Задержанного в субботу в день акции 23 января журналиста «RusNews» Сергея Плотникова, которого оштрафовали на 10 тыс. рублей, повторно задержали при выходе из спецприемника за сентябрьскую акцию в поддержку Сергея Фургала. Плотников освещает хабаровские протесты, он также ведет YouTube-канал SergeyNews, где публикует видео акций.
- В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская область, Курская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В рейтинге аутсайдеров — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, передает РБК. В топ-три по уровню доверия президенту страны вошли Чечня, Крым и Севастополь, меньше всего доверяют президенту Санкт-Петербург, Хабаровский и Красноярский края.
*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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Теги:ng, кремль, уголовное дело, задержания, навальный
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