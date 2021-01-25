Во Владивостоке возбудили дело о «перекрытии дорог» после акции протеста 23 января

Следственное управление УМВД России по Приморскому краю возбудило уголовное дело об умышленном блокировании дорог «либо воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов <…>, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан» (ч. 1 ст. 267 УК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Региональное МВД утверждает, что протестующие с 14:30 по 17:20 «заблокировали улицы, относящиеся к объектам транспортной инфраструктуры Владивостока, и воспрепятствовали движению транспортных средств на улично-дорожной сети города».

«Своими действиями они создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города, осуществившим вызов скорой медицинской помощи» в это время, уверило ведомтсво. По его словам, с 14:00 скорая не могла проехать на четыре вызова, «один из которых был к 9-месячному ребенку», а также к тяжелым больным с пневмонией. По версии силовиков, скорая стояла в пробке более трех часов.

Фигурантам дела грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года.

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в связи с акциями протеста 23 января. Так, ранее Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило два уголовных дела о применении насилия к силовикам во Владивостоке.

Накануне в Москве завели дело из-за «перекрытия дорог и тротуаров» во время митинга на Пушкинской площади в центре столицы. Также Следственный комитет по Москве рассказал о четырех уголовных делах по статье о нападении на силовиков (ст. 318 УК). Еще одно дело завели на «неустановленное лицо», совершившее, по версии силовиков, наезд на полицейского в ответ на требование остановить автомобиль.

В Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. Также силовики заявили, что в Петербурге задержали фигуранта дела о применении насилия к сотруднику ДПС во время протестной акции. Еще до начала акции СК возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних, а СК Татарстана завел дело о «призывах» в соцсетях к массовым беспорядкам 23 января.