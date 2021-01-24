Что произошло за день 24 января. Коротко

В России задержали 3642 человека, принимавших участие в акциях в поддержку Алексея Навального, посчитал правозащитный проект «ОВД-инфо». Акция прошла в более 120 городах страны. Больше всего задержаний было в Москве — 1439, в Санкт-Петербурге — 545, в Казани — 117, а в Новосибирске и в Воронеже — по 98. Часть задержанных уже арестовали.

На участников акции протеста завели несколько уголовных дел. Так, в Москве известно о пяти уголовных делах: четырее дела по статье о нападении на силовиков, еще одно — из-за перекрытия дорог и тротуаров во время митинга. В Петербурге задержали фигуранта дела о применении насилия к сотруднику ДПС во время акции, в Красноярске задержали мужчину, которого подозревают в том, что он бросал в силовиков бутылки и куски снега.

Росгвардия начала проверку сотрудника, посмеявшегося над избиением женщины на митинге в Петербурге. В интернете появился ролик-реакция на видео, на котором сотрудник правоохранительных органов пинает в живот женщину, спросившую за что задержали мужчину. После этих кадров появляется молодой человек в форме, смеется и говорит «***** [Не надо] стоять у нас на пути».

Прокуратура Петербурга, МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проверку из-за удара женщины во время акции. Пострадавшая, 54-летняя Маргарита Юдина, попала в реанимацию. На следующий день женщину выписали, врачи сообщили, что «травма у нее легкая».

Перед ней извинился ударивший ее полицейский и принес ей в палату цветы. Согласно видео, которое опубликовал Mash, он объяснил свои действия тем, что не видел, что происходит, так как «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало». Женщина сказала «ничего страшного».