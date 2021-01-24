В Челябинске после акции штаба Навального арестовали 5 человек

Центральный районный суд Челябинска арестовал координатора штаба Навального и еще четырех человек после проведения акции протеста в центре города.

Координатор штаба Навального Артем Яумбаев был задержан вчера в самом начале акции на бульваре Славы. В тот же день Яумбаев был арестован на 9 суток. Суд посчитал, что он виновен в организации проведения несанкционированной акции по статье 20.2 часть 2 КоАП.

По той же статье арестовали на 9 суток экоактивиста Олега Шамбурова. Экоактивиста, в отличииот Яумбаева, задеражали уже в конце акции, у памятника Курчатову. Сотрудники полиции при задержании, ему разбили очки, но подобрали и отдали мобильный телефон.

Александра Леванова также задержали у памятника Курчатову. По словам самого Леванова, омоновец споткнулся о клумбу, увидев это, мужчина попытался поднять силовика, но сотрудники полиции не оценили этот жест, и задержали его. Суд посчитал виновным Леванова в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и арестовал мужчину на 13 суток ареста по статье 19.3 КоАП.

Еще один задержанный — Роман Худяков — по версии полиции оказывал сопротивление, поэтому его арестовали на 9 суток по статье 19.3 КоАП.

Владислава Гарбузова суд арестовал на 7 суток. По словам гражданской активистки Инны Пономаревой, его арестовали «за то, что он повел людей по проезжей части в районе улицы Цвиллинга, а не по подземному переходу».

Еще одну участницу протеста Галину Хван отпустили сегодня из Центрального районного суда с протоколом за нарушение порядка проведения мероприятия (п. 5 ст. 20.2 КоАП).

Корреспондент «Новой» сообщает о начале массовых задержаний в Челябинске. До конечной точки шествия дошли больше двух тысяч человек. ОМОН, не мешавший людям идти по городу, стянул к памятнику дополнительные силы и начал хватать протестующих.



Фото: Александр Шестаков / «Новая» pic.twitter.com/eemfChBM0p — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

По данным властей, во вчерашней акции принимали участие до 1,5 тысячи человек. Сами участники со ссылкой на протоколы полиции говорят о 5 тысячах человек, 44 задержанных, в том числе 12 несовершеннолетних.