Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 6 от 22 января 2021

Читать номер

В Челябинске после акции штаба Навального арестовали 5 человек

Общество106

Александр Шестаковспециально для «Новой»

106
 

Центральный районный суд Челябинска арестовал координатора штаба Навального и еще четырех человек после проведения акции протеста в центре города.  

Координатор штаба Навального Артем Яумбаев был задержан вчера в самом начале акции на бульваре Славы. В тот же день Яумбаев был арестован на 9 суток. Суд посчитал, что он виновен в организации проведения несанкционированной акции по статье 20.2 часть 2 КоАП.

По той же статье арестовали на 9 суток экоактивиста Олега Шамбурова. Экоактивиста, в отличииот Яумбаева, задеражали уже в конце акции, у памятника Курчатову. Сотрудники полиции при задержании, ему разбили очки, но подобрали и отдали мобильный телефон. 

Александра Леванова также задержали у памятника Курчатову. По словам самого Леванова, омоновец споткнулся о клумбу, увидев это, мужчина попытался поднять силовика, но сотрудники полиции не оценили этот жест, и задержали его. Суд посчитал виновным Леванова в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и арестовал мужчину на 13 суток ареста по статье 19.3 КоАП.

Еще один задержанный — Роман Худяков — по версии полиции оказывал сопротивление, поэтому его арестовали на 9 суток по статье 19.3 КоАП.

Владислава Гарбузова суд арестовал на 7 суток. По словам гражданской активистки Инны Пономаревой, его арестовали «за то, что он повел людей по проезжей части в районе улицы Цвиллинга, а не по подземному переходу».

Еще одну участницу протеста Галину Хван отпустили сегодня из Центрального районного суда с протоколом за нарушение порядка проведения мероприятия (п. 5 ст. 20.2 КоАП).

По данным властей, во вчерашней акции принимали участие до 1,5 тысячи человек. Сами участники со ссылкой на протоколы полиции говорят о 5 тысячах человек, 44 задержанных, в том числе 12 несовершеннолетних.

Теги:
акции, суды, челябинск
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera