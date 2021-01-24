В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за наезда на полицейского во время задержания участницы Pussy Riot Марии Алехиной и муниципального депутата Люси Штейн. Об этом сообщает «Медиазона».

Как уточнил «Новой» адвокат Алехиной, ее допросили как свидетеля по делу и отпустили из отдела.

обновлено СК по Москве сообщил о четырех уголовных делах о насилии в отношении силовиков после субботней акции протеста. Одно дело завели на мужчину, совершившего наезд на полицейского в ответ на требование остановить автомобиль. Идет ли речь о том же деле, о котором сообщила Алехина, неизвестно.

Сегодня Пресненский суд Москвы назначил Штейн 10 суток административного ареста, а Алехину оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за участия в акции 23 января.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Штейн и Алехину задержали около полуночи после наезда на сержанта полиции в Большой Афанасьевском переулке. Адвокат задержанных в разговоре с «Новой» заявил, что ни у Алехиной, ни у Штейн нет водительских прав.