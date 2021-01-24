Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 6 от 22 января 2021

Читать номер

СК возбудил уголовное дело из-за наезда на полицейского во время задержания Алехиной и Штейн

Общество1 159

1 159
 

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за наезда на полицейского во время задержания участницы Pussy Riot Марии Алехиной и муниципального депутата Люси Штейн. Об этом сообщает «Медиазона».

Как уточнил «Новой» адвокат Алехиной, ее допросили как свидетеля по делу и отпустили из отдела.

обновлено

СК по Москве сообщил о четырех уголовных делах о насилии в отношении силовиков после субботней акции протеста. Одно дело завели на мужчину, совершившего наезд на полицейского в ответ на требование остановить автомобиль. Идет ли речь о том же деле, о котором сообщила Алехина, неизвестно. 

Сегодня Пресненский суд Москвы назначил Штейн 10 суток административного ареста, а Алехину оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за участия в акции 23 января. 

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Штейн и Алехину задержали около полуночи после наезда на сержанта полиции в Большой Афанасьевском переулке. Адвокат задержанных в разговоре с «Новой» заявил, что ни у Алехиной, ни у Штейн нет водительских прав.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
nt, pussy riot, алехина
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera