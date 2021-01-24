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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Росгвардия начала проверку сотрудника, посмеявшегося над избиением женщины на митинге в Петербурге
Росгвардия проводит служебную проверку в отношении сотрудника, посмеявшегося над избиением правоохранителем женщины на акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
«В Росгвардии установили личность военнослужащего на выложенном в интернете видео, где человек в форменном обмундировании ведомства выражает свое личное мнение о другом видеоролике, на котором сотрудник правоохранительных органов проявляет немотивированную агрессию по отношению к женщине», — сообщили в пресс-службе.
Речь идет о видео, на котором сотрудник правоохранительных органов пинает в живот женщину, спросившую за что задержали мужчину. После этих кадров появляется молодой человек в форме, смеется и говорит «***** [Не надо] стоять у нас на пути».
После удара 54-летняя Маргарита Юдина попала в реанимацию. На следующий день женщину выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Директор НИИ Вадим Мануковский рассказал о «великолепном» самочувствии Юдиной. «У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно», — добавил он.
Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокуратура Петербурга начали проверку инцидента с Юдиной. Перед женщиной извинился начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД Сергей Музыка, а также полицейский, ударивший Юдину. Согласно видео, которое опубликовал Mash, последний объяснил свои действия тем, что не видел, что происходит, так как «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало».
В Санкт-Петербурге на акцию в поддержку Алексея Навального собралось несколько тысяч человек. Демонстрации закончились задержаниями и столкновениями с полицией. Среди задержанных в северной столице — большое количество журналистов — все они имели при себе удостоверение и редакционное задание.