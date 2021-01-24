Координатора штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге арестовали на шесть суток

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил шесть суток административного ареста координатору штаба Алексея Навального Ирине Фатьяновой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Суд признал Фатьянову виновной в нарушении правил организации массовой акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). По той же статье суд арестовал на 7 суток муниципального депутата Владимирского округа и пресс-секретаря Либертарианской партии в Петербурге Дениса Луговского.

По данным пресс-службы, сейчас в судах города зарегистрировано около 40 административных дел, связанных со вчерашними задержаниями на акции в поддержку политика Алексея Навального.

Первым в Петербурге рассмотрели дело Юрия Балабоняна из Краснодара: мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания в граждан в общественных местах (ч.1 ст.20.2.2 КоАП).

Протестные акции во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись накануне. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к сотруднику дорожно-патрульной службы. По версии силовиков, 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы «нанес полицейскому удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт».