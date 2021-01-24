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№ 6 от 22 января 2021

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В центре Москвы задержали акциониста Крисевича, заковавшего себя в шар из колючей проволоки

Общество200

200
 

Столичные полицейские задержали на Арбате активиста Павла Крисевича, который во время акции «Сфера души русского человека» заковал себя в шар из колючей проволоки. Об этом сообщает «Дождь».

«Эта акция — "Сфера души русского человека" — я сделал ее, чтобы показать, что русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они, как заключенная в сферу из колючей проволоки "душа". Та самая гоголевская "Душа", правда ни мертвая, ни живая», — объяснил Крисевич.

Акционист регулярно устраивает перформансы в центре столицы. Так, например, 5 ноября полицейские задержали Крисевича у здания ФСБ, где он проводил акцию в поддержку политзаключенных. Крисевича подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел.

На следующий день активиста арестовали на 15 суток за неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), а уже в декабре отчислили из Российского университета дружбы народов за нарушение «нормы внутреннего распорядка вуза».

Теги:
акции, nt

Суд арестовал мундепа Люсю Штейн на 10 суток из-за акции 23 января

Общество480

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Пресненский районный суд из-за акции 23 января назначил активистке Pussy Riot Виктории Кузнецовой и депутату Басманного района Люсе Штейн 10 суток административного ареста, участницу Pussy Riot Марию Алехину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Алехину и Штейн суд признал виновными в организации несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП), Кузнецову — в неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст.19.3 КоАП). «Де-факто они просто участвовали в этой акции», — рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов.

Полицейские задержали всех троих накануне около шести часов вечера неподалеку Большого театра. Как уточнил «Новой» еще один участник группы Pussy Riot Тим Бесцвет, всю ночь — до суда — девушки провели в отделении полиции.

Сегодня утром агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Штейн и Алехину задержали около полуночи после наезда на сержанта полиции в Большой Афанасьевском переулке. Адвокат задержанных в разговоре с «Новой» опроверг эту информацию: по его словам, подобных претензий его подзащитным никто не предъявлял. Он также напомнил, что ни у Алехиной, ни у Штейн нет водительских прав.

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Теги:
sn, pussy riot, суды, арест
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