Российские биатлонистки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Второе место с отставанием от лидера в 11 секунд заняли Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройс из Германии, третьей с отставанием 21,2 секунды стала Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон).

10 января сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Германии, прервав серию из 43 гонок подряд без медалей. Это был антирекорд российской команды.

После этого российские биатлонисты выиграли еще две медали. На этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве Александр Логинов победил в индивидуальной гонке, а мужская сборная России завоевывала бронзу в эстафете.