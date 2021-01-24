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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Италии
Российские биатлонистки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве.
Victory for @russianbiathlon in the 4th women's relay of this winter! #ANT21— IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021
🥇🇷🇺 @russianbiathlon
🥈🇩🇪 @skiverband
🥉🇫🇷 @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/amZJzT7GF2
Второе место с отставанием от лидера в 11 секунд заняли Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройс из Германии, третьей с отставанием 21,2 секунды стала Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон).
10 января сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Германии, прервав серию из 43 гонок подряд без медалей. Это был антирекорд российской команды.
После этого российские биатлонисты выиграли еще две медали. На этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве Александр Логинов победил в индивидуальной гонке, а мужская сборная России завоевывала бронзу в эстафете.