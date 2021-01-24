Суд в Екатеринбурге арестовал координатора штаба Навального на 10 суток 

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток координатора городского штаба Алексея Навального Алексея Гресько. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Апологии протеста» Алексей Бушмаков.

Правоохранители вменили Гресько организацию публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления (ч. 2, ст. 20.2 КоАП). Поводом для этого стал ролик в YouTube, в котором координатор снялся лично.

Кроме того, сегодня тот же суд вынес решение в отношении активиста Евгения Механцева, который принимал накануне участие в акции в поддержку Алексея Навального. И Механцев, и Гресько провели ночь в отделении полиции.

Механцев получил 4 суток ареста — за то, что отказался слезать с дерева во время зачистки силовиками сквера у театра Драмы. «Когда началась зачистка территории сквера, мне стало страшно, что мне сломают ноги-руки, и я побоялся спускаться», — пересказывает его показания адвокат Дмитрий Палтусов.

Акции в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января прошли по всей стране. В Екатеринбурге, несмотря на тридцатиградусный мороз, это было одно из самых масштабных протестных мероприятий за последнее время. По данным министерства общественной безопасности Свердловской области в акции приняло участие три тысячи человек. На страницах Штаба Навального в Екатеринбурге говорится как минимум о десяти тысячах участников.

Ранее сообщалось и о других арестах сотрудников региональных штабов Алексея Навального по той же самой статье, по которой осудили Алексея Гресько в Екатеринбурге. Так, Лилия Чанышева из Уфы была арестована на пять суток, а Анастасия Корсакова из Красноярска получила восемь суток административного ареста.