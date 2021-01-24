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№ 6 от 22 января 2021

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В Архангельске суд назначил активисту 50 часов обязательных работ за видеообращение к Навальному

Общество119

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

119
 

Октябрьский суд Архангельска признал выновным бывшего главу штаба Навального Андрея Боровикова по статье 20.2 КоАП за то, что 16 января он участвовал в записи видеообращения к Алексею Навальному. 

Ролик, содержащий приветствие политику и слова о том, что его ждут на Родине, записывали на улице несколько активистов. По словам Боровикова, при этом присутствовали полицейские, но никто из них в тот момент не усмотрел в происходящем правонарушения.

Однако 22 января Боровикова задержали прямо на крыльце суда, где слушается уголовное дело по его обвинению в распространении порнографии за репост клипа Rammstein. Активиста задержали на 48 часов, а по их истечении суд назначил ему 50 часов общественных работ. 

К этому часу вынесены решения по делам архангельских активистов, задержанных за участие в митинге 23 января или подготовку к нему. Заместителю координатора регионального  штаба Навального Егору Бутакову, а также активисту  назначены штрафы по 15 тысяч рублей, Ольге Кузнецовой — 25 тысяч. В суд также доставлены Юрий Чесноков и руководитель штаба Елизавета Бычкова.

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Теги:
навальный, архангельск
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