В Архангельске суд назначил активисту 50 часов обязательных работ за видеообращение к Навальному

Октябрьский суд Архангельска признал выновным бывшего главу штаба Навального Андрея Боровикова по статье 20.2 КоАП за то, что 16 января он участвовал в записи видеообращения к Алексею Навальному.

Ролик, содержащий приветствие политику и слова о том, что его ждут на Родине, записывали на улице несколько активистов. По словам Боровикова, при этом присутствовали полицейские, но никто из них в тот момент не усмотрел в происходящем правонарушения.

Однако 22 января Боровикова задержали прямо на крыльце суда, где слушается уголовное дело по его обвинению в распространении порнографии за репост клипа Rammstein. Активиста задержали на 48 часов, а по их истечении суд назначил ему 50 часов общественных работ.

К этому часу вынесены решения по делам архангельских активистов, задержанных за участие в митинге 23 января или подготовку к нему. Заместителю координатора регионального штаба Навального Егору Бутакову, а также активисту назначены штрафы по 15 тысяч рублей, Ольге Кузнецовой — 25 тысяч. В суд также доставлены Юрий Чесноков и руководитель штаба Елизавета Бычкова.