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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 6 от 22 января 2021

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«Бросал массивные куски снега»: в Красноярске задержали фигуранта дела о нападении на сотрудника полиции

Общество286

286
 

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудника правоохранительных органах во время акции в поддержку Алексея Навального. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Правоохранители заявили, что задержанный «умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку». В результате, утверждает Юрченко, «один из полицейских получил травму головы». 

Фигуранту дела 23 года. Как утверждает РИА Новости, ранее он был судим «за имущественные преступления». Накануне на митинг в поддержку Алексея Навального в Красноярске вышли около тысячи человек, однако к вечеру акция переросла в столкновения с полицией. 

Аналогичные акции прошли накануне и в других городах России — от Владивостока до Калиниграда. По последним данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» по всей стране полиция задержала 3435 человек. 

Теги:
sn, полиция, уголовное дело, красноярск

Женщина попала в реанимацию после того, как силовик ударил ее ногой в живот. РИА Новости описало это как «выпад дубинкой»

Общество5 251

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Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина попала в реанимацию после того, как во время акции протеста один из сотрудников правоохранительных органов пнул ее ногой в живот. Об этом агентству РИА Новости рассказали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», — уточнили в медучреждении. 

Накануне «Фонтанка» опубликовала видео, на котором запечатлен этот инцидент. Судя по кадрам, женщина спросила у силовиков, ведущих под руки молодого мужчину, в чем причина его задержания. Вместо ответа она получила сильный удар в живот и упала на асфальт. 

Описывая происходящее, агентство РИА Новости назвало действия правоохранителя «выпадом дубинкой в сторону женщины», в результате которого она «падает на землю». Агентство утверждает, что пострадавшая попыталась «остановить представителей власти».

Ранее директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский рассказал изданию «Подъем» о «великолепном» самочувствии Юдиной. «У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», — добавил он. По данным «Подъема», видео сейчас изучают сотрудники правоохранительных органов. 

В Санкт-Петербурге на акцию в поддержку Алексея Навального собралось несколько тысяч человек. Демонстрации закончились задержаниями и столкновениями с полицией. Среди задержанных в северной столице — большое количество журналистов — все они имели при себе удостоверение и редакционное задание.

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Теги:
sn, силовики, насилие, петербург
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