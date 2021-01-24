«Бросал массивные куски снега»: в Красноярске задержали фигуранта дела о нападении на сотрудника полиции

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудника правоохранительных органах во время акции в поддержку Алексея Навального. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Правоохранители заявили, что задержанный «умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку». В результате, утверждает Юрченко, «один из полицейских получил травму головы».

Фигуранту дела 23 года. Как утверждает РИА Новости, ранее он был судим «за имущественные преступления». Накануне на митинг в поддержку Алексея Навального в Красноярске вышли около тысячи человек, однако к вечеру акция переросла в столкновения с полицией.

Аналогичные акции прошли накануне и в других городах России — от Владивостока до Калиниграда. По последним данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» по всей стране полиция задержала 3435 человек.