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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Суд арестовал мундепа Люсю Штейн на 10 суток из-за акции 23 января
«Новая газета»редакция
Пресненский районный суд из-за акции 23 января назначил активистке Pussy Riot Виктории Кузнецовой и депутату Басманного района Люсе Штейн 10 суток административного ареста, участницу Pussy Riot Марию Алехину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Алехину и Штейн суд признал виновными в организации несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП), Кузнецову — в неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст.19.3 КоАП). «Де-факто они просто участвовали в этой акции», — рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов.
Полицейские задержали всех троих накануне около шести часов вечера неподалеку Большого театра. Как уточнил «Новой» еще один участник группы Pussy Riot Тим Бесцвет, всю ночь — до суда — девушки провели в отделении полиции.
Сегодня утром агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Штейн и Алехину задержали около полуночи после наезда на сержанта полиции в Большой Афанасьевском переулке. Адвокат задержанных в разговоре с «Новой» опроверг эту информацию: по его словам, подобных претензий его подзащитным никто не предъявлял. Он также напомнил, что ни у Алехиной, ни у Штейн нет водительских прав.
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