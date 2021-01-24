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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 6 от 22 января 2021

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В России выявили 21 127 новых случаев СOVID-19 за сутки

Общество45

45
 

За сутки российские врачи выявили 21 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве COVID-19 зафиксировали у 3069 пациентов, в Санкт-Петербурге — у 2929, в Подмосковье — у 1134. На четвертом и пятом местах по числу забелевших — Нижегородская (+489) и Свердловская области (+392). Всего с начала пандемии в России выявили уже более 3,7 миллиона заболевших.

За последний день непосредственно от коронавируса скончался 491 человек, из них 74 — в Москве, 61 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 69 тысяч жизней.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 98,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 24,9 млн), а также в Индии (более 10,6 млн) и Бразилии (более 8,8 млн). Россия — на четвертом месте, следом идет Великобритания.

Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

«ОВД-инфо»: число задержанных на протестных акциях по всей России превысило 3250 

Общество422

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Правоохранители задержали по всей стране 3296 человек, принимавших участие в акциях в поддержку задержанного на 30 суток политика Алексея Навального. Такие данные приводит правозащитный проект «ОВД-инфо».

Больше всего задержанных в Москве: столичные силовики увели в автозаки 1294 участников акции. В Санкт-Петербурге — почти 500, в Новосибирске — 96, примерно столько же — в Воронеже и Нижнем Новгороде.

Протестные акции во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись накануне. Они сопровождались многочисленными задержаниями, силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам.

По подсчетам «ОВД-Инфо», в ряде регионов возбудили шесть уголовных дел в связи с протестами в поддержку Навального, два из них — во Владивостоке. В Москве СК начал доследственные проверки о применении насилия к силовикам.

Команда Навального объявила о несанкционированных акциях 23 января после того, как в минувшее воскресенье политика задержали прямо в аэропорту Шереметьево. Он вернулся из Германии, где проходил реабилитацию, на следующий день суд в Химках, заседание которого прошло в отделе полиции, отправил Навального в СИЗО на 30 суток.

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