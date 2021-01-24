В России выявили 21 127 новых случаев СOVID-19 за сутки

За сутки российские врачи выявили 21 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве COVID-19 зафиксировали у 3069 пациентов, в Санкт-Петербурге — у 2929, в Подмосковье — у 1134. На четвертом и пятом местах по числу забелевших — Нижегородская (+489) и Свердловская области (+392). Всего с начала пандемии в России выявили уже более 3,7 миллиона заболевших.

За последний день непосредственно от коронавируса скончался 491 человек, из них 74 — в Москве, 61 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 69 тысяч жизней.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 98,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 24,9 млн), а также в Индии (более 10,6 млн) и Бразилии (более 8,8 млн). Россия — на четвертом месте, следом идет Великобритания.