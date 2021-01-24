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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
«ОВД-инфо»: число задержанных на протестных акциях по всей России превысило 3250
Правоохранители задержали по всей стране 3296 человек, принимавших участие в акциях в поддержку задержанного на 30 суток политика Алексея Навального. Такие данные приводит правозащитный проект «ОВД-инфо».
Больше всего задержанных в Москве: столичные силовики увели в автозаки 1294 участников акции. В Санкт-Петербурге — почти 500, в Новосибирске — 96, примерно столько же — в Воронеже и Нижнем Новгороде.
Протестные акции во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись накануне. Они сопровождались многочисленными задержаниями, силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам.
По подсчетам «ОВД-Инфо», в ряде регионов возбудили шесть уголовных дел в связи с протестами в поддержку Навального, два из них — во Владивостоке. В Москве СК возбудил несколько уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве.
Команда Навального объявила о несанкционированных акциях 23 января после того, как в минувшее воскресенье политика задержали прямо в аэропорту Шереметьево. Он вернулся из Германии, где проходил реабилитацию, на следующий день суд в Химках, заседание которого прошло в отделе полиции, отправил Навального в СИЗО на 30 суток.