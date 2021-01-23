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№ 6 от 22 января 2021

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«Серьезный разговор»: дипломатов США вызывают в МИД РФ из-за «поощрения» протестов

Политика383

383
 

В Министерстве иностранных дел России заявили о вмешательстве посольства США во внутренние дела страны и поощрении протестных акций в российских городах. Руководству посольства «предстоит серьезный разговор», говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В МИД РФ считают, что посольство США в Москве активно размещает в социальных сетях публикации в поддержку несогласованных протестных акций в городах России, демонстрируя пренебрежение дипломатическими нормами и правилами. 

«По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних», — отмечается в сообщении. 

Кроме того, МИД заявил, что властям США нужно заняться проблемами в своей стране, «включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия». 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что американским дипломатам «придется объясниться» по поводу публикации «маршрутов протестов» в российских городах. Она не уточнила, о какой именно публикации идет речь. При этом на сайте американского посольства есть сообщение, в котором американских граждан призывают избегать демонстраций в российских городах. В сообщении перечисляются сами города, места и время проведения акций протеста. 

В официальном твиттере посольства США сказано, что дипломаты следят за сообщениями о протестных акциях в 38 городах России. «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», — говорится в публикации. 

В российских городах прошли протестные акции, которые сторонники Навального анонсировали в 66 городах России после того, как 17 января политика сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию, задержали в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Во время акций задержали более 2500 человек, некоторых избили при задержании. 

Теги:
вмешательство, sf, мид рф, сша, дипломатия, посольство
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