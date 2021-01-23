«ОВД-Инфо»: число задержанных по всей России превысило две тысячи человек

В связи с несанкционированными протестными акциями в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержан по крайней мере 2131 человек. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Ранее говорилось о 1873 задержанных.

Задержанных уже боле полутора тысяч, а задержания всё продолжаются pic.twitter.com/HAO5MYH5Bh — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Больше всего задержанных в Москве (513), и в Санкт-Петербурге (212). В остальных городах, по данным проекта на данный момент, были задержаны не более 100 человек. Проект отметил, что это рекордное число задержаний.

обновлено 19:45 Количество задержанных превысило две тысячи человек.

В Москве задержания протестующих продолжаются, передает корреспондент «Новой», сейчас они проходят на Трубной площади и Цветном бульваре. В столице в общей сложности, по данным Reuters, на акцию вышли не менее 40 тысяч человек, однако МВД отчиталось лишь о четырех тысячах участников.

По подсчетам «ОВД-Инфо», в ряде регионов возбудили шесть уголовных дел в связи с протестами в поддержку Навального, два из них — во Владивостоке. В Москве СК начал доследственные проверки о применении насилия к силовикам.

Команда Навального объявила о несанкционированных акциях 23 января после того, как в минувшее воскресенье политика задержали прямо в аэропорту Шереметьево. Он вернулся из Германии, где проходил реабилитацию, на следующий день суд в Химках, заседание которого прошло в отделе полиции, отправил Навального в СИЗО на 30 суток.

Суд в Москве 2 февраля рассмотрит требование ФСИН о замете политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам политик отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.