Во Владивостоке возбудили два уголовных дела о применении насилия к силовикам 

Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило два уголовных дела о применении насилия к правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская в городе Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции», — рассказали в пресс-службе.

В рамках первого дела — о применении силы к сотруднику ОМОНа — правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Владивостока. По версии следствия, он «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела».

Второй эпизод произошел неподалеку: на этот раз пострадавшим оказался старший инспектор отделения организации службы полка ППСП УМВД. Как сообщают в управлении, «неизвестный» нанес ему «не менее двух ударов руками в область головы и тела».

Акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня во многих городах России. На улицы Владивостока вышли около двух тысяч человек. Митинг завершился жестким разгоном силовиков. Часть задержанных (по оценкам «Новой», их было не менее 50) увезли в отделения полиции на остров Русский.