Умер телеведущий Ларри Кинг

В возрасте 87 лет скончался журналист и телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается в его твиттере.

Он умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Ранее CNN сообщал, что Кинга госпитализировали c коронавирусом

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