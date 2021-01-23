петиция
«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
Материалы
Рубрики
Темы
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
- 2021й год — как 1937й4 материала
Свежий выпуск
№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Умер телеведущий Ларри Кинг
В возрасте 87 лет скончался журналист и телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается в его твиттере.
Он умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.
Ранее CNN сообщал, что Кинга госпитализировали c коронавирусом
Дополняется
Теги:смерть, телеведущий
В Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам
Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Об этом сообщает пресс-служба управления.
Следователи утверждают, что пользователь социальных сетей опубликовал «сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества» во время акции в поддержку политика Алексея Навального.
Правоохранители уже задержали подозреваемого — им оказался 20-летний житель Новосибирска, его имя не сообщается. Дома у него прошел обыск, полиция допрашивает свидетелей.