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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 6 от 22 января 2021

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Умер телеведущий Ларри Кинг

Общество1 232

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В возрасте 87 лет скончался журналист и телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается в его твиттере. 

Он умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Ранее CNN сообщал, что Кинга госпитализировали c коронавирусом

Дополняется

Теги:
смерть, телеведущий

В Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

Общество1 842

1 842
 

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Об этом сообщает пресс-служба управления. 

Следователи утверждают, что пользователь социальных сетей опубликовал «сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества» во время акции в поддержку политика Алексея Навального. 

Правоохранители уже задержали подозреваемого — им оказался 20-летний житель Новосибирска, его имя не сообщается. Дома у него прошел обыск, полиция допрашивает свидетелей.

Теги:
sn, призывы, новосибирск, уголовное дело
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