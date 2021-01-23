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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 6 от 22 января 2021

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В России за сутки выявили 20 921 новый случай заражения коронавирусом

Общество87

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За сутки российские врачи выявили 20 921 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. 

В Москве COVID-19 зафиксировали у 2668 человек, в Санкт-Петербурге — у 3056. В Подмосковье инфекцию диагностировали у 1121 пациента. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская (+487) и Свердловская области (+390). 

За последний день непосредственно от COVID-19 скончались 559 человек, из них 64 — в Москве, 73 — в Санкт-Петербурге. Всего с марта в России коронавирус унес почти 69 тысяч жизней. 

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 98 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 24,8 млн), а также в Индии (более 10,6 млн) и Бразилии (более 8,7 млн). Россия — на четвертом месте, следом идет Великобритания. 

Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

На Дальнем Востоке начались акции в поддержку Алексея Навального, есть задержанные 

Общество1 613

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Около тысячи жителей Хабаровска вышли сегодня на площадь Ленина в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты». 

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии сначала попытались не пустить людей на площадь, однако позже силовики были вынуждены открыть металлические ограждения.

Протестующие организовали хоровод вокруг ледового городка и начали ходить по кругу, скандируя: «Просыпайтесь, города, с нашей Родиной беда». Затем — организовали шествие по улице Муравьева-Амурского. Правоохранители уже задержали семерых человек: их увели в автозак после того, как они начали выкрикивать лозунги.

Тем временем, во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собрались, по разным оценкам, от одной до трех тысяч протестующих. Люди двинулись шествием по улице Светланской и Океанскому проспекту.

Бойцы Росгвардии, которые в начале акции просто наблюдали за происходящим, после начала шествия принялись выхватывать людей из толпы по команде «Работаем!» Первый микроавтобус с 12 задержанными уже уехал. По сообщениям корреспондента «Новой», один из задержанных лежал в микроавтобусе лицом в пол, его пытались «растолкать», но он не реагировал.

Уже завершились акции протеста в Магадане и в Петропавловске-Камчатском. На Камчатке в митинге приняли участие около 200 человек, в Магадане — около 150. В обоих городах обошлось без задержаний.

Теги:
sn, навальный, камчатка, хабаровский край
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