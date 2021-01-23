В России за сутки выявили 20 921 новый случай заражения коронавирусом

Около тысячи жителей Хабаровска вышли сегодня на площадь Ленина в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии сначала попытались не пустить людей на площадь, однако позже силовики были вынуждены открыть металлические ограждения.

Протестующие организовали хоровод вокруг ледового городка и начали ходить по кругу, скандируя: «Просыпайтесь, города, с нашей Родиной беда». Затем — организовали шествие по улице Муравьева-Амурского. Правоохранители уже задержали семерых человек: их увели в автозак после того, как они начали выкрикивать лозунги.

Тем временем, во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собрались, по разным оценкам, от одной до трех тысяч протестующих. Люди двинулись шествием по улице Светланской и Океанскому проспекту.

Бойцы Росгвардии, которые в начале акции просто наблюдали за происходящим, после начала шествия принялись выхватывать людей из толпы по команде «Работаем!» Первый микроавтобус с 12 задержанными уже уехал. По сообщениям корреспондента «Новой», один из задержанных лежал в микроавтобусе лицом в пол, его пытались «растолкать», но он не реагировал.

Уже завершились акции протеста в Магадане и в Петропавловске-Камчатском. На Камчатке в митинге приняли участие около 200 человек, в Магадане — около 150. В обоих городах обошлось без задержаний.