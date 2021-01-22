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№ 6 от 22 января 2021

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Генпрокуратура после публикации «Новой» возобновила дело о прослушке общественников и судей властями Крыма

Политика18

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

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Крымское управление Следственного комитета по требованию Генпрокуратуры РФ возобновило уголовное дело о незаконной прослушке федеральных судей, чиновников и общественников. Об этом «Новой газете» сообщил один из потерпевших, бывший советник первого вице-премьера Крыма Михаила Шеремета Александр Талипов. 

Перед закрытием дела по истечении сроков давности ГУ СК по Республике Крым переквалифицировал статью на более мягкую. После этого Талипов трижды подавал жалобы в прокуратуру Крыма, но правоохранители отвечали, что не смогли установить фактов нарушения закона.  В ответе Генпрокуратуры на 11-ю жалобу Талипова говорится, что в работе СК обнаружены нарушения, включая незаконную переквалификацию обвинения, затягивание сроков расследования и непроведение дополнительных следственных действий. 

Талипов допускает, что дело снова могут закрыть, но в таком случае он намерен обжаловать решение снова. На данный момент не установлена дата, в которую материалы дела передадут в суд. 

Экс-советник Шеремета не исключает, что незаконная прослушка чиновников, судей и общественников действует до сих пор. 

«Могу сделать выводы о том, что люди не учатся на ошибках, я отмечаю регулярные попытки взлома моих социальных сетей, электронной почты и мессенджеров, не исключаю, что также проводятся незаконные ОРМ [оперативно-разыскные мероприятия]»,  —говорит он. 

По данным «Новой газеты», власти Крыма собирали досье на занимающихся общественной деятельностью жителей и чиновников с 2016 года. Туда включались личные данные, содержание телефонных переговоров, данные биллинга телефонов и трафика. Согласно материалам следствия, оказавшимся в распоряжении «Новой», сбор данных вели без санкции суда и при участии бывшего советника Сергея Аксенова Алексея Челпанова.

23 октября 2018 года по материалам крымского управления ФСБ отдел по особо важным делам СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ — «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Главными фигурантами дела стали бывший начальник управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Александр Чекунов, помощник премьер-министра Крыма Сергея Аксенова, он же — бывший мэр Ялты Алексей Челпанов, а также сотрудник отдела безопасности предприятия ООО «К-Телеком» (на его базе работают крымские операторы мобильной связи) Андрей Рогачев.

Весной 2020 года крымский СК пришел к выводу, что квалификация преступления крымских чиновников слишком сурова. Уголовное дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 138 УК РФ, а после закрыли производство.

Теги:
kn, генпрокуратура, крым, прослушка
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