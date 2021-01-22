Генпрокуратура после публикации «Новой» возобновила дело о прослушке общественников и судей властями Крыма

Крымское управление Следственного комитета по требованию Генпрокуратуры РФ возобновило уголовное дело о незаконной прослушке федеральных судей, чиновников и общественников. Об этом «Новой газете» сообщил один из потерпевших, бывший советник первого вице-премьера Крыма Михаила Шеремета Александр Талипов.

Перед закрытием дела по истечении сроков давности ГУ СК по Республике Крым переквалифицировал статью на более мягкую. После этого Талипов трижды подавал жалобы в прокуратуру Крыма, но правоохранители отвечали, что не смогли установить фактов нарушения закона. В ответе Генпрокуратуры на 11-ю жалобу Талипова говорится, что в работе СК обнаружены нарушения, включая незаконную переквалификацию обвинения, затягивание сроков расследования и непроведение дополнительных следственных действий.

Талипов допускает, что дело снова могут закрыть, но в таком случае он намерен обжаловать решение снова. На данный момент не установлена дата, в которую материалы дела передадут в суд.

Экс-советник Шеремета не исключает, что незаконная прослушка чиновников, судей и общественников действует до сих пор.

«Могу сделать выводы о том, что люди не учатся на ошибках, я отмечаю регулярные попытки взлома моих социальных сетей, электронной почты и мессенджеров, не исключаю, что также проводятся незаконные ОРМ [оперативно-разыскные мероприятия]», —говорит он.

По данным «Новой газеты», власти Крыма собирали досье на занимающихся общественной деятельностью жителей и чиновников с 2016 года. Туда включались личные данные, содержание телефонных переговоров, данные биллинга телефонов и трафика. Согласно материалам следствия, оказавшимся в распоряжении «Новой», сбор данных вели без санкции суда и при участии бывшего советника Сергея Аксенова Алексея Челпанова.

23 октября 2018 года по материалам крымского управления ФСБ отдел по особо важным делам СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ — «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Главными фигурантами дела стали бывший начальник управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Александр Чекунов, помощник премьер-министра Крыма Сергея Аксенова, он же — бывший мэр Ялты Алексей Челпанов, а также сотрудник отдела безопасности предприятия ООО «К-Телеком» (на его базе работают крымские операторы мобильной связи) Андрей Рогачев.

Весной 2020 года крымский СК пришел к выводу, что квалификация преступления крымских чиновников слишком сурова. Уголовное дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 138 УК РФ, а после закрыли производство.