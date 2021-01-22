Что произошло за день 22 января. Коротко

Полиция задержала десятки сторонников Навального по всей России накануне акций 23 января. Силовики доставили в ОВД сотрудников штабов Навального и активистов других движений в Москве, Новосибирске, Тюмени, Владивостоке Краснодаре, Красноярске, Уфе, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Барнауле, Архангельске, Липецке, Калининграде, Омске, Ростове-на-Дону и в ряде иных регионов. Некоторых из них арестовали. В большинстве случаев правоохранители вменяют им в вину призывы к участию в несанкционированных протестах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) через TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. СК отметил, что дело возбуждено на основании «многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».

Савеловский суд Москвы арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш на девять суток за «призывы» к акции 23 января. Защита будет обжаловать решение суда. Ярмыш задержали вечером 21 января. Она отказалась пускать полицию в дом, после чего на нее составили два протокола — о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) и о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

Суд в Москве также оштрафовал юриста фонда Навального Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за призывы к участию в протестах. Соболь задержали, когда она была в машине вместе с защитником. К ней в ОВД в течение четырех часов не пускали адвоката. Коллег Соболь Георгия Албурова и Владлена Лося арестовали на девять и трое суток соответственно. Лосю предписали покинуть Россию.

Московская фирма ООО «Аэрокомплекс» сообщила на своем сайте, что занималась обустройством вертолетной площадки «резиденции президента РФ “Прасковеевка”». Также о работе над покрытиями в «резиденции президента РФ» в Прасковеевке сообщила новороссийская фирма «Дело». Именно вблизи деревни Прасковеевка (20 км от Геленджика) расположен дворец и охраняемые территории общей площадью около 18 тысяч кв. м, которые Фонд борьбы с коррупцией*, «Новая газета» и New Times в своих расследованиях ранее называли «дворцом Путина». Официально Кремль отрицает причастность президента России к дворцу.