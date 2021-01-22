Фирма «Дело» рассказала о работе над «резиденцией президента РФ» под Геленджиком. Это уже вторая компания, в документах которой «дворец Путина» указан как гособъект

Группа компаний «Дело», офис которой находится в Новороссийске, указала в документации, что занималась обустройством в «резиденции президента РФ “Прасковеевка”». Список объектов, над которыми она работала, приводится на сайте дистрибьютора «Оптима комплект строй».

Согласно опубликованному на сайте перечню, группа компаний занималась «устройством каучукового покрытия Regupol» в «резиденции президента РФ “Прасковеевка”» в 2009 году. Полный прайс-лист можно уточнить на официальном сайте этой компании.

«Дело» занимается ремонтными работами, в частности, укладкой различных покрытий. Также в круг ее деятельности входит и установка потолочных систем.

Именно вблизи Прасковеевки (20 км от Геленджика) расположен дворец и охраняемые территории общей площадью около 18 тысяч кв. м, которые Фонд борьбы с коррупцией*, «Новая газета» и New Times в своих расследованиях ранее называли «дворцом Путина».

Официально Кремль отрицает причастность президента России к дворцу. Однако ранее компания ООО «Аэрокомплекс» сообщила, что занималась обустройством вертолетной площадки «резиденции президента РФ “Прасковеевка”».

* Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента