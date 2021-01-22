Джонсон: у «британского» штамма коронавируса может быть более высокая летальность

Штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании, не только быстрее распространяется, но и может приводить к большей летальности. Об этом, как сообщает Sky News, заявил британский премьер Борис Джонсон.

«Все текущие данные по-прежнему показывают, что существующие вакцины остаются эффективными против старого варианта коронавируса и этого нового», — отметил при этом Джонсон.

Научный советник британского правительства Патрик Валланс уточнил, что среди тысячи заразившихся первоначальным штаммом умрут от инфекции в среднем десять человек старше 60 лет. В случае с «британским» штаммом от COVID-19 скончаются 13 или 14 человек из той же возрастной группы.

При этом специалист отметил, что другие новые штаммы, например выявленные в ЮАР и Бразилии, могут быть менее восприимчивы к вакцинам. По данным местного агентства здравоохранения, как минимум 44 человека в Великобритании заразились южноафриканским вариантом коронавируса, максимальное число заразившихся этим штаммом в стране может составлять 71.

Власти Великобритании сообщали, что выявленный в королевстве новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным. После обнаружения новой мутации коронавируса на юго-востоке Англии резко возросло число случаев заболевания COVID-19. К настоящему времени он был выявлен на территории десятков стран.

Всего за время пандемии, по данным университета Хопкинса, на территории Великобритании зафиксировано почти 3,6 млн случаев COVID-19, страна занимает пятое место в мире по этому показателю. Умерли от коронавирусной инфекции в стране более 96 тысяч человек.