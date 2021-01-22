Суд арестовал московского мундепа Виктора Котова на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток муниципального депутата по Басманному району Виктора Котова, сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Александра Альдаева.

Котова признали виновным в неповиновении полиции (ст.19.3 КоАП). На него составили протокол, так как накануне он якобы самовольно пробежал через контрольно-пропускной пункт в сторону главного входа ОВД «Даниловский». После этого старший сержант по фамилии Пронин применил к нему физическую силу.

Котова задержали накануне. Прошлую ночь он провел в отделе.

В ОВД «Даниловский» накануне находился юрист Фонда борьбы с коррупцией* Владлен Лось. Он гражданин Беларуси, ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Кроме этого, ему сообщили о запрете возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года. На него тоже составили протокол по 19.3 КоАП, сегодня суд арестовал Лося на трое суток.

К юристу в ОВД приехал адвокат Мансур Гильманов. Как сообщила «Апология протеста», на него «напал сотрудник полиции, сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине».

На Гильманова тоже составили протокол по 19.3 КоАП. На его привлечение к ответственности нужно согласие прокурора, так как он член избиркома с правом решающего голоса. Прокурор дал это согласие «в случае подтверждения в судебном заседании виновности». Вопрос о наличии вины в действиях человека устанавливает суд в своем постановлении после того, как изучит все доказательства, отметили в «Апологии протеста».

Перед анонсированными командой политика Алексея Навального несанкционированными протестами силовики массово задерживают его сторонников. Так, сегодня под арест отправили, в частности, сотрудника ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Юристу фонда Любови Соболь суд назначил штраф размером 250 тысяч рублей.

Самого оппозиционера 17 января задержали в аэропорту Шереметьево сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, отправил Навального в СИЗО на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента