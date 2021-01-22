Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 6 от 22 января 2021

Читать номер

«Бесчинства, линчевание»: для родителей студентов московских колледжей подготовили презентацию о молодежном протесте

Общество9

9
 

Городской экспертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования Москвы подготовил презентацию о массовых мероприятиях для родителей студентов колледжей. «Новая газета» ознакомилась с ней. 

В презентации в общей сложности 19 слайдов. Там приводятся определения массовых мероприятий, санкционированных и несанкционированных митингов, деиндивидуализации, а также гражданской позиции. Авторы презентации считают, что несанкционированные акции «редко проходят мирно и интеллигентно», а «любой митинг, даже если он начинается мирно, может перерасти в стихийную неуправляемую толпу».

Скриншот одного из слайдов.

Результатами деиндивидуализации, сказано в презентации, являются:

  • Легкое нарушение запретов (проклятия по адресу арбитра, выкрики во время массовых скоплений);
  • Импульсивное самовыражение (групповой вандализм, кражи и драки);
  • Разрушающие социальные взрывы (уличные бесчинства, линчевание).

На одном из слайдов признаки вовлечения подростков в протесты: резкая смена круга общения, несвойственная ранее политическая заинтересованность и активность, а также резкая реакция на официальные новости. Авторы презентации также напомнили об уголовной, административной и семейно-правовой ответственности для родителей подростков, участвующих в несанкционированных протестах.

Скриншот одного из слайдов. 

Презентацию распространили в преддверии анонсированных сторонниками политика Алексея Навального несанкционированных протестов 23 января. СК уже возбудил дело о вовлечении в акции несовершеннолетних (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК). По всей стране вчера начались задержания сторонников политика, они продолжаются и сегодня. 

Самого оппозиционера 17 января задержали в аэропорту Шереметьево сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

Теги:
родители, подростки, протесты, москва, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera