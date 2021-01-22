Московская фирма рассказала о работе над «резиденцией президента РФ» под Геленджиком. Кремль отрицает причастность Путина к этому дворцу

Компания ООО «Аэрокомплекс» сообщила на своем сайте, что занималась обустройством вертолетной площадки «резиденции президента РФ “Прасковеевка”», обратили внимание «Открытые медиа». Информация удалена с сайта после появления в СМИ, но сохранилась в кэше.

Именно вблизи деревни Прасковеевка (20 км от Геленджика) расположен дворец и охраняемые территории общей площадью около 18 тысяч кв. м, которые Фонд борьбы с коррупцией*, «Новая газета» и New Times в своих расследованиях ранее называли «дворцом Путина». Официально Кремль отрицает причастность президента России к дворцу.

Скриншот: ОМ

Несмотря на утверждения «Аэрокомплекса» о том, что его сотрудники также работали над созданием вертолетных площадок в официальных резиденциях президента РФ «Ново-Огарево» и «Бочаров ручей», в системе госзакупок нет контрактов этой компании с госорганами на постройку инфраструктуры для президента.

«Дело в том, что такого статуса, как официальный подрядчик АП, просто не существует. Это просто компания и все вопросы надо адресовать ей. В данном случае ещё раз подтверждаю, что президент не имеет никакого отношения к этому объекту», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Открытым медиа».

Согласно документам Росавиации, вертолетная площадка во «дворце Путина» называется «Пансионат Прасковеевка» и способна принимать вертолеты посадочной массой до 13 тонн. Объект принадлежит компании ООО «Комплекс». Вертолеты на ней не садились как минимум год, свидетельствуют данные официальных реестров.

Неназванные источники «Открытых медиа», предположительно побывавшие на территории дворца, утверждают, что гости добираются до комплекса зданий вблизи Прасковеевки по морю, так как вертолетная площадка не работает. Эти сведения косвенно подтверждаются тепловой картой сервиса MarineTraffic — суда подходили несколько раз к пирсу дворца в период 2018-20 гг.

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*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента