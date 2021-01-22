Россия не выдаст двух человек, объявленных в розыск Интерполом по делу о взрыве в порту Бейрута

Россия не будет задерживать и передавать другой стране предпринимателя Игоря Гречушкина, владельца судна Rhosus, и его экс-капитана Бориса Прокошева, объявленных Интерполом в розыск по делу о взрыве селитры в бейрутском порту. Об этом РИА Новости сообщили в самом ведомстве.

«Запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина И. В. и Прокошева Б. Н. не поступали. Принимая во внимание, что Гречушкин И. В. и Прокошев Б. Н. являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи», — объяснили в Генпрокуратуре.

О том, что Гречушкин, Прокошев и португалец Хорхе Мануэль Мирра Нето Морейра объявлены в розыск, СМИ сообщили 12 января. Ранее Ливан потребовал заочно арестовать предпринимателя и бывшего капитана Rhosus.

Из-за взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута погибли более 150 человек, тысячи пострадали. Власти оценили ущерб от случившегося в сумму более 10 миллиардов долларов. Судно, на котором селитра попала в Бейрут в 2013 году, было взято в лизинг Гречушкиным.