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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 6 от 22 января 2021

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Навальный рассказал об отсутствии проблем со здоровьем и планов совершить самоубийство в СИЗО

Общество301

301
 

Политик Алексей Навальный написал обращение из московского СИЗО «Матросская тишина». Оно опубликовано в его инстаграме.

Скриншот из инстаграма Навального.

Он поблагодарил всех за просмотр расследования о «дворце» президента России Владимира Путина. «Это была большая работа и хочется, чтобы народ посмотрел. Наверное, у кого-то глаза наконец откроются», — говорится в сообщении. Отдельно политик выразил благодарность школьникам, «устроившим, по выражению адвоката, "беспредел в Тик Токе"».

Политик добавил, что совершать суицид он не планирует: «Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет».

Сторонники Навального после его задержания в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии анонсировали несогласованные протестные акции 23 января. Суд, заседание которого прошло вотделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «ИвРоше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

В связи с анонсированными протестами силовики вчера и сегодня задерживают сторонников Навального в Москве и других российских городах. СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты.

Теги:
em, матросская тишина, навальный
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