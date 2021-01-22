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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Прокуратура вынесла активисту Раджабову предостережение о недопустимости призывов к протестам через «Тиндер»
Прокуратура Центрального административного округа Москвы вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона экс-фигуранты «московского дела» Самариддину Раджабову.
Как следует из опубликованного активистом документа, власти посчитали призывом анкету в приложении для знакомств «Тиндер». Там Раджабов приглашал людей на свидание 23 января в районе Пушкинской площади, где сторонники Навального анонсировали митинг.
«Установлено, что Раджабовым Самариддином Садридиновичем в открытом доступе на своей странице в социальной сети Tinder размещены призывы о проведении массовых несанкционированных акций», — сказано в предостережении.
Вместе с тем Следственный комитет возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) через TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.
Также полиция в ряде регионов РФ задержала более 40 сторонников Навального после публикаций, в которых анонсировались протесты 23 января. В Москве суд оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь на 250 тысяч рублей по административному делу о призывах к участию в протестах, сотрудник фонда Георгий Албуров арестован на 10 суток.
*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента