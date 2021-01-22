СК возбудил дело о привлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях

Следственный комитет возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК напомнили, что на территории российских регионов действует ограничение на проведение митингов из-за пандемии коронавируса. «Несмотря на это, сторонники [политика Алексея] Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — говорится в сообщении ведомства.

СК отметил, что дело возбуждено на основании «многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников». Сейчас ведомство устанавливает людей, опубликовавших призывы в интернете к несовершеннолетним.

Команда политика анонсировала несанкционированные акции в поддержку оппозиционера, так как 17 января его сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию, задержали в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток.

2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

В связи с анонсированными протестами силовики вчера и сегодня задерживают сторонников Навального в Москве и других российских городах. В частности, Любовь Соболь назначили штраф размером 250 тысяч рублей, Георгия Албурова арестовали на десять суток, Киру Ярмыш — на девять. Владлена Лося, у которого гражданство Беларуси и которого обязали уехать из России до 25 января сегодня отправили под арест на трое суток.