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№ 6 от 22 января 2021

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NYT: российская редакция «Радио Свобода» может закрыться из-за закона об иностранных агентах

Общество47

47
 

«Радио Свобода»* может закрыть свой филиал в Москве из-за закона о СМИ-иноагентах. Об этом The New York Times рассказали редакторы издания.

«Это жизненно важный момент для нас, — сказала главред «Радио Свобода» Дейзи Синделар. — Совершенно очевидно, что российское правительство недвусмысленно добивается нашего ухода из России».

Бывший глава «Радио Свобода» Джейми Флай считает, что давление, возможно, «просто тактический ход», чтобы создать проблемы для сотрудничества с новой администрацией президента США Джозефа Байдена. «Но эта администрация будет гораздо более скептически относиться к сотрудничеству с Кремлем, чем предыдущая», — заявил он.

Сейчас в реестре иностранных агентов 12 СМИ (многие из них — проекты «Радио Свобода») и пять физлиц (там есть журналистка издания Людмила Савицкая). Внесение последних стало возможным по подписанному в конце декабря президентом Владимиром Путиным закону. Согласно этой норме, физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к иностранным агентам.

По закону иноагенты должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

*входит в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
иноагенты, россия, em
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