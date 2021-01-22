Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о гибели трех человек при сходе лавины

Главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска задержали в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По предварительной версии следствия, подозреваемый в 2018 году проверил земельный участок в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» и подписал акт с заведомо ложными данными о том, что участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. Согласно данным следствия, ранее в указанном районе самовольно и с нарушением закона был построен дом.

«Неисполнение подозреваемым своих должностных обязанностей привело к тому, что 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной, погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток», — говорится в сообщении СК.

Следствие просит избрать задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Имя главного специалиста в релизе не называется.

Ранее по делу о сходе лавины задержали начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска. Ему также вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Следствие считает, что он не контролировал подчиненных должным образом и не проверял полноту сведений о погоде, включаемых дежурными в сводки. В результате оперативный дежурный, получивший прогноз, не включил в сводку сведения о возможном сходе лавин. Дежурного также задержали.

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди, погибла семья из трех человек. В рамках возбужденного дела СК ранее провел обыск в администрации Норильска.