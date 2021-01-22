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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Кипр объявил об открытии границ для туристов из всех стран с марта
Кипр с 1 марта откроет границы для туристов из всех государств. Об этом пишет газета Ekathimerini со ссылкой на замминистра туризма страны Савваса Пердиоса.
Условия для въезда будут зависеть от того, из какой страны турист. Для приезжающих из «зеленой зоны», где низкая заболеваемость коронавирусом, не нужен будет даже тест на COVID-19. Остальным же необходимо будет предоставить результаты анализов. Въезжающим из «красной зоны», куда входит и Россия, помимо сданного до пребывания теста придется сделать еще один уже на Кипре. В этом случае соблюдать карантин будет не нужно.
Ekathimerini отмечает, что в 2020 году количество рейсов на Кипр и обратно сократилось на 53%, а туризм уменьшился примерно на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В позапрошлом году Кипр посетили почти 4 млн человек.
По данным университета Хопкинса, число заразившихся COVID-19 на Кипре за время пандемии — более 29,5 тыс. человек. Скончались от инфекции 178 пациентов.
Теги:em, туристы, кипр, коронавирус
«Открытые медиа»: депутат Госдумы от КПРФ проголосовал за восемь законов, пока находился в коме
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев, умерший 23 сентября 2020 года от последствий заражения коронавирусом, в тот же день проголосовал за принятие восьми законопроектов. На данные из системы анализа результатов голосований в Госдуме обратили внимание «Открытые медиа».
Как рассказал РИА Новости коллега Агаева Сергей Гаврилов, перед смертью депутат находился в коме. Заместитель председателя фракции КПРФ Николай Коломейцев также подтвердил «Открытым медиа» информацию о смерти Агаева 23 сентября. По его словам, он долго лежал в больнице, ему сделали четыре операции.
Согласно системе Госдумы, Агаев голосовал 23, 22, 16 и 15 сентября. «Открытые медиа» отметили, что в день своей смерти он проголосовал, в частности, за принятие в первом чтении законопроектов о порядке создания казачьих обществ, о порядке хранения и использования нотариальных документов, а также об обеспечении доступа близких родственников пациента к информации о его состоянии здоровья.
Коломейцев предположил, что за Агаева могли проголосовать его коллеги. «Он был человек общительный, со всеми дружил», — добавил депутат.
При этом вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил изданию, что голосовать друг за друга и голосовать удаленно депутаты не могут.
Кроме того, «Открытые медиа» заметили, что депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов, который умер 18 декабря от коронавируса, последний раз голосовал за принятие законов 16 декабря. Коломейцев рассказывал «Интерфаксу», что перед смертью Шурчанов неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ.
16 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из-за коронавируса в больницах находятся 27 депутатов.