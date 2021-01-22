Кипр объявил об открытии границ для туристов из всех стран с марта

Кипр с 1 марта откроет границы для туристов из всех государств. Об этом пишет газета Ekathimerini со ссылкой на замминистра туризма страны Савваса Пердиоса.

Условия для въезда будут зависеть от того, из какой страны турист. Для приезжающих из «зеленой зоны», где низкая заболеваемость коронавирусом, не нужен будет даже тест на COVID-19. Остальным же необходимо будет предоставить результаты анализов. Въезжающим из «красной зоны», куда входит и Россия, помимо сданного до пребывания теста придется сделать еще один уже на Кипре. В этом случае соблюдать карантин будет не нужно.

Ekathimerini отмечает, что в 2020 году количество рейсов на Кипр и обратно сократилось на 53%, а туризм уменьшился примерно на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В позапрошлом году Кипр посетили почти 4 млн человек.

По данным университета Хопкинса, число заразившихся COVID-19 на Кипре за время пандемии — более 29,5 тыс. человек. Скончались от инфекции 178 пациентов.