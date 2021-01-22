Адвоката Мансура Гильманова арестовали на пять суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова на пять суток. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Федор Сирош, который представлял интересы Гильманова в суде.

По словам адвоката, суд длился несколько часов — с 16:30 до почти полуночи. Сирош заявил «Новой», что будет обжаловать решение суда.

Накануне на Гильманова составили протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Он приехал в ОВД «Даниловский» к задержанному юристу Фонда борьбы с коррупцией* Владлену Лосю, которому впоследствии вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января (у Лося есть гражданство Беларуси). Юриста сегодня арестовали на трое суток за неповиновение полиции.

На защитника, как сообщили в «Апологии протеста» «напал сотрудник полиции, сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине». Гильманова оставили в ОВД на ночь.

Симоновский суд Москвы сегодня также арестовал на пять суток муниципального депутата по Басманному району Виктора Котова, его признали виновным в неповиновении полиции (ст.19.3 КоАП). По словам мундепа, к нему применяли физическую силу.

Задержания сторонников политика Алексея Навального начались вчера во многих российских регионах в преддверии анонсированной ими акции 23 января. Самого политика задержали 17 января после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил реабилитацию, и отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток.

Среди задержанных — пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которую арестовали на девять суток и сотрудник ФБК Георгий Албуров. Также вчера силовики задержали юриста фонда Любовь Соболь. К ней в ОВД несколько часов не пускали адвоката.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента