Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» предоставить текст материала, удаленного по его же требованию

Роскомнадзор прислал в редакцию «Медиазоны» письмо, где говорится, что в отношении главного редактора Сергея Смирнова возбуждено административное дело о распространении «фейковых новостей» (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за публикации об эпидемии коронавируса в системе ФСИН, и потребовал предоставить полный текст статьи. Об этом пишет само издание.

Свое требование ведомство аргументировало тем, что текст удаленной публикации нужен для «проведения административного расследования». Также Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» предоставить информацию о «правовых основаниях публикации материала» и «источниках получения сведений». Издание отмечает, что все использованные источники были перечислены в первоначальном тексте статьи.

Ведомство в декабре прошлого года потребовало от «Медиазоны» удалить текст «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН». Оно посчитало, что в тексте есть «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений».

Сам материал был опубликован 16 ноября. В нем говорилось, что, на тот момент, по официальным данным ФСИН, COVID-19 заразились всего 1,6 тысячи заключенных по всей России, а умер от инфекции один человек, но правозащитники считают, что заболевших гораздо больше.