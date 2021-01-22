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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» предоставить текст материала, удаленного по его же требованию
Роскомнадзор прислал в редакцию «Медиазоны» письмо, где говорится, что в отношении главного редактора Сергея Смирнова возбуждено административное дело о распространении «фейковых новостей» (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за публикации об эпидемии коронавируса в системе ФСИН, и потребовал предоставить полный текст статьи. Об этом пишет само издание.
Свое требование ведомство аргументировало тем, что текст удаленной публикации нужен для «проведения административного расследования». Также Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» предоставить информацию о «правовых основаниях публикации материала» и «источниках получения сведений». Издание отмечает, что все использованные источники были перечислены в первоначальном тексте статьи.
Ведомство в декабре прошлого года потребовало от «Медиазоны» удалить текст «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН». Оно посчитало, что в тексте есть «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений».
Сам материал был опубликован 16 ноября. В нем говорилось, что, на тот момент, по официальным данным ФСИН, COVID-19 заразились всего 1,6 тысячи заключенных по всей России, а умер от инфекции один человек, но правозащитники считают, что заболевших гораздо больше.
Теги:коронавирус, медиазона, роскомнадзор, фсин, em
Роскомнадзор: соцсети удаляют «призывы» к участию в акциях 23 января
Социальные сети удаляют «призывы к детям» участвовать в «незаконных массовых мероприятиях» после того, как этого потребовала Генпрокуратура. Это утверждается в официальном телеграм-канале Роскомнадзора (РКН).
«Социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной». Однако в РКН признались, что в соцсети «продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер».
По подсчетам РКН, в соцсети «ВКонтакте» прекращено распространение 50% «незаконной информации», в Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% «выявленных призывов к подрастающему поколению» участвовать акциях 23 января в поддержку Навального.
В РКН уверили, что если соцсети не выполнят требование Генпрокуратуры, это будет грозить штрафом «в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей». «В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», — заявили в Роскомнадзоре.
Впрочем, издание «Открытые медиа» посчитало, что популярность тиктоков о митингах 23 января выросла за сутки более чем в полтора раза. Так, по информации «ОМ», контент в TikTok по тегам #свободуНавальному, #23января и им подобным к 14:35 московского времени 22 января набрали уже 325,2 млн просмотров. «Те же самые хэштеги на 11 утра вчера собирали чуть больше 200 млн просмотров», — отметили в издании.
Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. Генпрокуратура России в связи с этим потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день, похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.