Роскомнадзор: соцсети удаляют «призывы» к участию в акциях 23 января

Социальные сети удаляют «призывы к детям» участвовать в «незаконных массовых мероприятиях» после того, как этого потребовала Генпрокуратура. Это утверждается в официальном телеграм-канале Роскомнадзора (РКН).

«Социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной». Однако в РКН признались, что в соцсети «продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер».

обновление 16:15 «ВКонтакте» заблокировала большинство страниц, посвященных акциям протеста 23 января, на основании требования Генеральной прокуратуры от 20 января. «МБХ медиа» сообщает, что 59 из 83 страниц недоступны.

По подсчетам РКН, в соцсети «ВКонтакте» прекращено распространение 50% «незаконной информации», в Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% «выявленных призывов к подрастающему поколению» участвовать акциях 23 января в поддержку Навального.

В РКН уверили, что если соцсети не выполнят требование Генпрокуратуры, это будет грозить штрафом «в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей». «В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», — заявили в Роскомнадзоре.

Впрочем, издание «Открытые медиа» посчитало, что популярность тиктоков о митингах 23 января выросла за сутки более чем в полтора раза. Так, по информации «ОМ», контент в TikTok по тегам #свободуНавальному, #23января и им подобным к 14:35 московского времени 22 января набрали уже 325,2 млн просмотров. «Те же самые хэштеги на 11 утра вчера собирали чуть больше 200 млн просмотров», — отметили в издании.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. Генпрокуратура России в связи с этим потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день, похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.