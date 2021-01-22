Петиция «Новой газеты» в поддержку Навального набрала больше 116 тысяч подписей

Больше 116 тысяч человек потребовали прекратить уголовное преследование в отношении политика Алексея Навального, а также найти и наказать виновных в покушении на его жизнь и организаторов его незаконного преследования. Петиция с соответствующими требованиями размещена на сайте change.org.

Призыв поддерживают: издатель и общественный деятель Ирина Прохорова, директор «Открытки» Андрей Пивоваров, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, актриса Юлия Ауг, писатель Людмила Улицкая, правозащитник Сергей Давидис, муниципальный депутат района Зюзино Москвы Константин Янкаускас, председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза и писатель Дмитрий Быков.

18 января Химкинский суд на заседании в УВД в Химках арестовал Навального на 30 суток по заявлению ФСИН до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Днем ранее политика задержали в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил реабилитацию.

2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

С требованием освободить политика уже выступили власти США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Австрии, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии, а также ООН и ЕС.