Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток

Савеловский суд Москвы арестовал на девять суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за «призывы» к акции 23 января. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Ярмыш Вероника Полякова.

Она уточнила, что будет обжаловать решение суда. «Считаем решение суда незаконным и необоснованным, естественно. Судебное заседание длилось около пяти минут всего», — заявила Полякова.

Пресс-секретаря политика Алексея Навального задержали накануне, вечером 21 января. Полицейские пришли к Ярмыш около 19:30, однако она отказалась их пускать. Адвокат тогда заявила, что на пресс-секретаря Навального составили два протокола — о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), так как она не открыла дверь силовикам, и о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Ярмыш провела ночь в ОВД.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. После этого полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального и журналистов с целью предупредить о «незаконности» «призывов» к участию в акциях. Многих членов команды Навального задержали, им вменяют «призывы» к участию в акции 23 января.

В частности, помимо Ярмыш, задержали Георгия Албурова, который также провел ночь в отделе полиции, Владлена Лося, которому силовики предписали покинуть Россию до 25 января, и Любовь Соболь. Соболь держали несколько часов в отделе полиции, долгое время не пускали адвоката, а затем отпустили с протоколом о повторном нарушении правил проведения митингов. Соболь назвала «грубым нарушением и беспределом» статью, которую ей пытаются вменить.

Помимо этого, с 20 по 22 января силовики задерживают активистов и сторонников политика Алексея Навального во многих регионах России. Уже задержаны координаторы местных штабов в Новосибирске, Тюмени, Владивостоке и Краснодаре. Суд в Омске признал координатора местного штаба Навального Ольгу Картавцеву виновной по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП) и оштрафовал ее на 20 тыс. рублей.