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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Силовики в Архангельске задержали экс-главу местного штаба Навального и еще одного активиста
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Полиция задержала архангельских активистов Андрея Боровикова и Юрия Чеснокова возле здания Ломоносовского районного суда. Об этом «Новой» сообщил Андрей Боровиков, экс-глава местного штаба Навального.
Чесноков пришел к суду, чтобы поддержать Андрея , которого обвиняют в распространении порнографии за размещение в соцсети клипа Rammstein. В суды Архангельска публику не пускают под предлогом пандемии, поэтому активисты дежурили на крыльце. Там Чеснокова и задержали. Ему сообщили, что он обвиняется по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций).
Как только закончилось судебное заседание, задержали и Боровикова, ему вменяется та же статья, по его словам, — за акцию 16 января, когда активисты на площади символически «встречали» Алексея Навального.
Обоих активистов уже штрафовали за организацию митингов, а Боровиков судим по «дадинской статье». Завтра в Архангельске, как и во многих городах России планируется акция в поддержку Навального.