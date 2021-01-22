Силовики в Архангельске задержали экс-главу местного штаба Навального и еще одного активиста

Полиция задержала архангельских активистов Андрея Боровикова и Юрия Чеснокова возле здания Ломоносовского районного суда. Об этом «Новой» сообщил Андрей Боровиков, экс-глава местного штаба Навального.

Фото: штаб Навального

Чесноков пришел к суду, чтобы поддержать Андрея , которого обвиняют в распространении порнографии за размещение в соцсети клипа Rammstein. В суды Архангельска публику не пускают под предлогом пандемии, поэтому активисты дежурили на крыльце. Там Чеснокова и задержали. Ему сообщили, что он обвиняется по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций).

Как только закончилось судебное заседание, задержали и Боровикова, ему вменяется та же статья, по его словам, — за акцию 16 января, когда активисты на площади символически «встречали» Алексея Навального.

Обоих активистов уже штрафовали за организацию митингов, а Боровиков судим по «дадинской статье». Завтра в Архангельске, как и во многих городах России планируется акция в поддержку Навального.