Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию в размере 1700 евро анархисту из Калининграда Вячеславу Лукичеву, осужденному по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на документ на сайте суда.

ЕСПЧ признал нарушение права на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда (п. 3 ст. 5 Европейской конвенции), а также нарушение права на безотлагательное рассмотрение судом правомерности заключения под стражу (п. 4 ст. 5 Европейской конвенции), так как жалобу на продление содержания под стражей Московский окружной военный суд рассматривал 26 дней.

14 марта 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Калининграде признал Лукичева виновным по делу об оправдании терроризма в интернете и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Анархиста освободили в зале суда.

Поводом для уголовного преследования стал пост, опубликованный в телеграм-канале «Прометей» (группа посвящена анархизму и антифашизму), в котором, по версии следствия, Лукичев прикрепил предсмертную записку исполнителя теракта в Архангельске и назвал его «героем».

Анархиста задержали 5 ноября на автобусной остановке вместе с подругами. После многочасовых допросов активист дал признательные показания. Адвокат объяснила, что Лукичев написал явку с повинной, чтобы его подруг отпустили. Через день после задержания анархиста арестовали.