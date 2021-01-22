В России выявили 21 513 новых случаев COVID за сутки

В Новосибирске задержали главу штаба Навального, депутата местного горсовета Сергея Бойко. Это следует из видео, опубликованного Бойко в твиттере. Также заметно, что силовики не объяснили члену команды Навального причину задержания.

В Штабе Навального в Новосибирске сообщили «Новой газете», что Бойко везут в изолятор временного содержания на улице Писарева до суда. Суд обещают завтра в 9:00.

Сергей:

— Не бейте полицию.

— Несовершеннолетние не ходите без разрешения родителей.

Полиция: pic.twitter.com/TZUSM5ElbA — Сергей Бойко (@_sergey_boyko) January 22, 2021

По словам жены Бойко Кристины, главу местного штаба вызвали в мэрию «по доносу мэра Анатолия Локтя к 14:00». «Локтю не понравилось, что Сергей у себя на ютубе рассказывал про беспредел, который творится в нашей стране, поддерживал Навального и говорил про мероприятие 23 января на Красном проспекте. Сергей даже не успел добраться до заседания, на котором его собирались „судить“», — заявила она.

По ее словам, Бойко «схватили» неизвестные люди в черных масках — один из них мельком показал корочки, но жена Бойко даже не успела прочитать, кто это. «Машины у них тоже были без отличительных знаков. На мои вопросы, куда его везут и что происходит они не ответили. Просто молча забрали и увезли, то есть похитили. Где сейчас находится Сергей неизвестно, связи с нем нет», — уточняет Кристина Бойко.

ОБНОВЛЕНО 10:53 Задержали координатора штаба Навального в Тюмени Ивана Вострикова. Его отвезли в отдел полиции №5.

Примерно два часа назад в Новосибирске полицейские задержали Елену Носковец, сотрудницу местного штаба Алексея Навального и помощницу Бойко. Она не выходит на связь, ее задержали по подозрению в совершении административного правонарушения.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января.

После этого полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального и журналистов с целью предупредить о «незаконности» «призывов» к участию в акциях. Многих членов команды Навального задержали, им вменяют «призывы» к участию в акции 23 января.