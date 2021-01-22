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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 6 от 22 января 2021

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В России выявили 21 513 новых случаев COVID за сутки

Общество116

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В России за сутки выявили 21 513 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 21 января, за день во всей стране выявили 21 887 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 677 352. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3104 новых случая заражения COVID-19, в Москве — 3037, в Подмосковье — 1142, в Нижегородской области — 491, в Ростовской области — 391. Непосредственно от коронавируса по всей стране за сутки скончались 580 человек. Выздороветь удалось 27 318 пациентам. 

В Москве с 22 января снимается часть коронавирусных ограничений. В столице возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, также, в частности, к обычному распорядку возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 97,4 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 24,6 млн), а также в Индии (более 10,6 млн) и Бразилии (более 8,6 млн). Россия — на четвертом месте.

Теги:
заражения, COVID-19, ng, коронавирус

В Новосибирске задержали главу местного штаба Навального Сергея Бойко

Общество776

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В Новосибирске задержали главу штаба Навального, депутата местного горсовета Сергея Бойко. Это следует из видео, опубликованного Бойко в твиттере. Также заметно, что силовики не объяснили члену команды Навального причину задержания.

В Штабе Навального в Новосибирске сообщили «Новой газете», что Бойко везут в изолятор временного содержания на улице Писарева до суда. Суд обещают завтра в 9:00.

 

По словам жены Бойко Кристины, главу местного штаба вызвали в мэрию «по доносу мэра Анатолия Локтя к 14:00». «Локтю не понравилось, что Сергей у себя на ютубе рассказывал про беспредел, который творится в нашей стране, поддерживал Навального и говорил про мероприятие 23 января на Красном проспекте. Сергей даже не успел добраться до заседания, на котором его собирались „судить“», — заявила она.

По ее словам, Бойко «схватили» неизвестные люди в черных масках — один из них мельком показал корочки, но жена Бойко даже не успела прочитать, кто это. «Машины у них тоже были без отличительных знаков. На мои вопросы, куда его везут и что происходит они не ответили. Просто молча забрали и увезли, то есть похитили. Где сейчас находится Сергей неизвестно, связи с нем нет», — уточняет Кристина Бойко.

ОБНОВЛЕНО

10:53 Задержали координатора штаба Навального в Тюмени Ивана Вострикова. Его отвезли в отдел полиции №5.

Примерно два часа назад в Новосибирске полицейские задержали Елену Носковец, сотрудницу местного штаба Алексея Навального и помощницу Бойко. Она не выходит на связь, ее задержали по подозрению в совершении административного правонарушения.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января.

После этого полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального и журналистов с целью предупредить о «незаконности» «призывов» к участию в акциях. Многих членов команды Навального задержали, им вменяют «призывы» к участию в акции 23 января.

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Теги:
задержания, ng, навальный
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