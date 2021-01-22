Полиция в Краснодаре пришла с обыском к адвокату Михаилу Беньяшу

В Краснодаре полиция пришла с обыском к местному адвокату Михаилу Беньяшу. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков, трансляцию обыска вел сам адвокат в фейсбуке.

Как отмечает «Медиазона», на кадрах, опубликованных в фейсбуке, адвокат зачитал постановление суда об обыске, согласно которому, следственные действия проводятся в связи с уголовным делом о краже макета пистолета Макарова иным лицом. Само дело возбудили против Александра Тимохина, однако кто это, ни полиция, ни адвокат не уточняют.

Беньяш ответил, что «Тимохина здесь нет», и затем попросил понятых представиться и прекратил съемку по требованию силовика. Накануне обыска в квартиру к Беньяшу, как заявили ему его соседи, пришла полиция, сам он в это время был не дома.

Сегодня адвокат должен был защищать в суде координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко, которую вчера задержали в преддверии акции 23 января.

В октябре 2019 года суд в Краснодаре оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей по делу о нападении на полицейских перед митингом против пенсионной реформы. Адвокату вменяли в том числе то, что он, по версии силовиков, три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил его за руку, когда его задерживали.