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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Три шахтера в Кузбассе погибли во время работы после обрушения из-за выброса метана
На шахте имени С. Д. Тихова (Ленинск-Кузнецкий округ Кемеровской области) при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В это время под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами и впоследствии погибли. Об этом на своей странице в инстаграме заявил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
«В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ», — написал Панов. Двоих обнарудили и извлекли из-под завалов практически сразу, поиски третьего продолжались еще несколько часов.
Обвал произошел в 02:40 по местному времени (23:40 по мск) на глубине 265 метров из-за выброса угля и породы с повышенным газовыделением. Власти региона и руководство промышленного холдинга пообещали семьям погибших помощь и поддержку.
Следственный комитет РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК — «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Теги:кемеровская область, шахта, ng
Минпросвещения призвало «оградить» детей от «так называемых „прогулок“ 23 января» в поддержку Навального
Министерство просвещения РФ призвало родителей «оградить» детей от акции сторонников политика Алексея Навального, которая запланирована на 23 января. Об этом сообщается на официальной странице ведомства «ВКонтакте».
Министерство назвало акции, объявленные командой Навального, «так называемые „прогулки“ 23 января». «Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», — утверждают там.
По мнению ведомства, политические акции «руками нечистоплотных взрослых» могут «втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией». Аккаунт министерство просвещения отключил возможность комментировать распространенное сообщение.
Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. Генпрокуратура России в связи с этим потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день, похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.
После этого полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального и журналистов с целью предупредить о «незаконности» «призывов» к участию в акциях. Многих членов команды Навального задержали, им вменяют «призывы» к участию в акции 23 января.