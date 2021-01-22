Три шахтера в Кузбассе погибли во время работы после обрушения из-за выброса метана

На шахте имени С. Д. Тихова (Ленинск-Кузнецкий округ Кемеровской области) при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В это время под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами и впоследствии погибли. Об этом на своей странице в инстаграме заявил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ», — написал Панов. Двоих обнарудили и извлекли из-под завалов практически сразу, поиски третьего продолжались еще несколько часов.

Скрин: страница Андрея Панова в инстаграме

Обвал произошел в 02:40 по местному времени (23:40 по мск) на глубине 265 метров из-за выброса угля и породы с повышенным газовыделением. Власти региона и руководство промышленного холдинга пообещали семьям погибших помощь и поддержку.

Следственный комитет РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК — «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».