Во Владивостоке задержали координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову, ее доставили в отдел полиции № 1. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на задержанную.

По информации издания, полицейские выхватили телефон из рук Ведерниковой, после этого некоторое время было слышно, как полицейские кричат на главу местного штаба Навального и отказываются объяснить причину задержания. Ведерникова несколько раз требовала вернуть ей телефон, чтобы позвонить адвокату, однако полицейские игнорировали ее просьбы и отвечали, что она пока «не задержана, а доставлена».

ОБНОВЛЕНО 09:28 В Новосибирске полицейские задержали Елену Носковец, сотрудницу местного штаба Алексея Навального и помощницу депутата Сергея Бойко. Она не выходит на связь. По информации «Апологии протеста», Носковец задержана по подозрению в совершении административного правонарушения и будет доставлена в первый отдел полиции.

После этого на соратницу Навального составили протокол по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Полицейские решили задержать ее на срок более трех часов, чтобы уже сегодня доставить ее в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения ее дела, уточняют в ОВД-Инфо.

Также, по информации издания, силовики задержали и пресс-секретаря «Гражданского общества» Егора Илюшкина. На него составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП) и оставили на ночь в отделе.

Накануне юриста ФБК* Любовь Соболь отпустили с протоколом о повторном нарушении правил проведения митингов, ей грозит 30 суток ареста. Соболь назвала «грубым нарушением и беспределом» статью, которую ей пытаются вменить.

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, сотрудника ФБК Георгия Албурова, также задержанных накануне, оставили в ОВД на ночь. Полиция приходила и к координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, но дома его не застали. Всем задержанным вменяют «призывы» к участию в акции 23 января. Кроме того, адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, который приехал в отдел полиции защищать интересы сотрудника ФБК Владлена Лося (его пытаются выдворить из страны), избили и оставили на ночь в ОВД.

Ранее, 20 и 21 января, полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального, сотрудников ФБК и журналистов. В частности, главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову, юристу ФБК Любови Соболь, пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, другим сторонникам Навального в разных городах России, журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву, журналисту Алексею Полиховичу, политикам Константину Янкаускасу и Дмитрию Гудкову уже вручили предостережения из-за акций 23 января.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. Генпрокуратура России в связи с этим потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день, похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента