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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 6 от 22 января 2021

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Что произошло за ночь 22 января. Коротко

Политика39

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  • Юриста ФБК* Любовь Соболь отпустили с протоколом о повторном нарушении правил проведения митингов, ей грозит 30 суток ареста. Соболь назвала «грубым нарушением и беспределом» статью, которую ей пытаются вменить. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, сотрудника ФБК Георгия Албурова, также задержанных накануне, оставили в ОВД на ночь. Полиция приходила и к координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, но дома его не застали. Всем задержанным вменяют «призывы» к участию в акции 23 января.
  • Адвоката Мансура Гильманова, который приехал в ОВД представлять интересы юриста ФБК Владлена Лося (сотрудника ФБК обязали покинуть Россию до 25 января) и на которого в ОВД напали силовики, оставили на ночь в отделе полиции, на него хотят составить протокол за неповиновение полицейским (ст.19.3 КоАП). ОВД-Инфо потребовало от главы МВД немедленно освободить Гильманова и обеспечить соблюдение прав и свобод адвокатов и их физической безопасности в отделах полиции.
  • Во Владивостоке задержали координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову. Полицейские выхватили телефон из ее рук. Некоторое время, по информации ОВД-Инфо, было слышно, как полицейские кричат на Ведерникову и отказываются объяснить причину задержания. На нее составили протокол по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
  • В городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) 44 работника шахты оказались под землей после выброса метана на предприятии. Удалось эвакуировать 41 работника, трое шахтеров, которые остались под завалами, погибли. Власти региона и руководство промышленного холдинга пообещали оказать семьям погибших «необходимую помощь и поддержку». 
  • США предложили России продлить договор о ядерном сдерживании (СНВ-3) на максимально возможный пятилетний срок, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что договор «отвечает национальным интересам» США и что СНВ-3 — единственное соглашение, которое «сдерживает» российские ядерные вооружения.
  • Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл предложил перенести слушания по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа на февраль 2021 года, сообщает The Washington Post. Как заявил Макконнелл, это даст адвокатам Трампа дополнительное время на ознакомление с материалами дела. 45-го президента США обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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Теги:
задержания, соболь, навальный, фбк, ng, сша
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