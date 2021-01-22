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№ 6 от 22 января 2021

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Власти США объявили о введении карантина для всех приезжающих в страну

Политика12

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Для всех, кто въезжает в США из-за рубежа, будет необходимо не только предоставить отрицательный тест на коронавирус, но и отсидеть карантин. Об этом заявил президент США Джозеф Байден решения новой администрации по борьбе с распространением COVID-19 размещены на сайте Белого дома, на которые обратил внимание РБК.

Администрация, как говорится в документе, принимает специальный указ о мерах безопасности во внутренних и международных поездках. Теперь путешественнику, который прибывает в США, нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 и пройти карантин «в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)». Белый дом также обязал власти штатов ввести масочный режим в общественном транспорте.

Байден в день инаугурации подписал несколько указов, отменяющих решения своего предшественника Дональда Трампа. В частности, президент США подписал документы об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о возвращении страны в Парижское соглашение по климату и о приостановке строительства стены на границе с Мексикой.

Инаугурация Байдена прошла 20 января. Сам выборы в США состоялись 3 ноября, коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на них 14 декабря, а Конгресс — 7 января, сразу же после того, как несколько тысяч сторонников Трампа прорвались в Капитолий и устроили штурм.

Теги:
COVID-19, ng, байден
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