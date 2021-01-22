Власти Албании объявили о высылке российского дипломата из-за нарушений коронавирусных ограничений

Власти Албании объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за нарушения мер по противодействию пандемии COVID-19. Об этом, как сообщает албанское агентство Lapsi, заявил албанский МИД.

«Правительство Албании хочет укрепить дружеские отношения с Российской Федерацией и сожалеет, что добрая воля обеих сторон была нарушена неоднократными нарушениями российским дипломатическим сотрудником в Тиране мер, принятых властями для защиты населения от COVID-19», — передает агентство сообщение министерства.

Теперь дипломату Кривошееву нужно покинуть Албанию в течение 72 часов. В МИД страны заявили, что он неоднократно нарушал установленные коронавирусные ограничения с апреля прошлого года. Агентство уточняет, что албанские власти обращались с этим вопросом к послу России Михаилу Афанасьеву, и тот пообещал, что нарушения коронавирусных мер больше не повторятся, однако Кривошеев, проигнорировал предупреждения, сообщает Lapsi.

По данным издания Panorama, Кривошеев занимает должность второго секретаря российского посольства. Также он недавно перенес коронавирусную инфекцию, во время болезни нарушал карантин, говорит издание.

Посольство России в Албании считает обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата, «необоснованными», передает заявления российской стороны «РИА Новости». «Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года двух российских дипломатов выслали из Нидерландов. Поводом для этого стали подозрения в шпионаже. По данным RTL, нидерландская служба безопасности уличила сотрудников диппредставительства РФ в Гааге в сборе информации о нанотехнологиях и искусственном интеллекте для российской Службы внешней разведки.