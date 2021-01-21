Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 5 от 20 января 2021

Читать номер

Что произошло за день 21 января. Коротко

Общество3

3
 
  • В Москве и других российских городах перед несанкционированными акциями 23 января задержали сторонников политика Алексея Навального. Среди задержанных — юрист Любовь Соболь, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Георгий Албуров, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш и другие. Юристу ФБК Владлену Лосю, у которого гражданство Беларуси, вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Ему запретили возвращаться в страну до 27 ноября 2023 года.
  • Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) в субботу. Сообщение было опубликовано в соцсети, ведомство не уточнило, в какой именно и что в ней разместили. Автор публикации устанавливается.
  • Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к материалам о массовых мероприятиях 23 января. МВД планирует привлекать за призывы к участию в акции, а Роскомнадзор пообещал оштрафовать TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube за публикации с призывом к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.
  • Суд приговорил к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиненного в расстреле сослуживцев в одной из военных частей Забайкалья. Судья также обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей.
  • Европейский суд по правам человека, рассматривая дело «Грузия против России», посчитал, что Россия не может считаться ответственной за события, которые произошли во время отражения нападения грузинских военных в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. ЕСПЧ заявил, что Россия не осуществляла юрисдикцию над Южной Осетией с 8 по 12 августа 2008 года, поскольку были боевые столкновения за контроль над территорией.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
шамсутдинов, генпрокуратура, протесты, задержания, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera