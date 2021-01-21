петиция
«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
Материалы
Рубрики
Темы
- 19 января убили Стаса и Настю2 материала
- Приговор Азату Мифтахову. 6 лет колонии4 материала
- Набычились. 2021 год в России — как 1937-й4 материала
Свежий выпуск
№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Что произошло за день 21 января. Коротко
«Новая газета»редакция
3
- В Москве и других российских городах перед несанкционированными акциями 23 января задержали сторонников политика Алексея Навального. Среди задержанных — юрист Любовь Соболь, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Георгий Албуров, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш и другие. Юристу ФБК Владлену Лосю, у которого гражданство Беларуси, вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Ему запретили возвращаться в страну до 27 ноября 2023 года.
- Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) в субботу. Сообщение было опубликовано в соцсети, ведомство не уточнило, в какой именно и что в ней разместили. Автор публикации устанавливается.
- Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к материалам о массовых мероприятиях 23 января. МВД планирует привлекать за призывы к участию в акции, а Роскомнадзор пообещал оштрафовать TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube за публикации с призывом к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.
- Суд приговорил к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиненного в расстреле сослуживцев в одной из военных частей Забайкалья. Судья также обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей.
- Европейский суд по правам человека, рассматривая дело «Грузия против России», посчитал, что Россия не может считаться ответственной за события, которые произошли во время отражения нападения грузинских военных в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. ЕСПЧ заявил, что Россия не осуществляла юрисдикцию над Южной Осетией с 8 по 12 августа 2008 года, поскольку были боевые столкновения за контроль над территорией.
*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:шамсутдинов, генпрокуратура, протесты, задержания, em
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником